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Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей в мире

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Bloomberg опубликовало рейтинг 25 самых богатых семей в мире. На первой строчке расположилась династия Аль Нахайян из ОАЭ. Состояние семьи шейхов и эмиров Абу-Даби оценивается в $305 млрд. Второе место в рейтинге Bloomberg заняли Уолтоны, передает телеканал «Известия». На счетах владельцев торговой сети Walmart $259,7 млрд. На третьем месте в списке самых богатых семья Эрмес. Владельцы французского дома моды сколотили состояние в $150,9 млрд. В топ-5 рейтинга также вошла семья Марс — $141,9 млрд и династия Аль Тани — $133 млрд. По данным агентства, за год 25 семей увеличили свое совокупное состояние на $1,5 трлн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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