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ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
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В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
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Небензя в составе делегации Совбеза ООН посетит КПП «Рафах»
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На Украине обсудили передачу западных самолетов
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Полянский назвал конфликт в Газе источником обогащения ряда лиц
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Администрация Байдена попросила конгресс США поставить снаряды танкам Израиля
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В Белом доме заявили об отсутствии военного диалога между США и КНР
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Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого вора в законе Витю Пана
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Китай в Совбезе ООН указал на двойные стандарты и цинизм США
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Синоптики спрогнозировали снег и до –14 градусов в Москве 9 декабря
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В ЛНР решили взыскать с Украины компенсацию за нанесенный ВСУ ущерб
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В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
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Адвокат сына Байдена назвал новое дело против него политически мотивированным
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СК начал проверку из-за аварийной посадки самолета в Минводах
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Вильфанд спрогнозировал 40-градусные морозы в ряде регионов России

Монсон и Валуев про фильм о людях Донбасса

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