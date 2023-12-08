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Названы самые богатые семьи в мире по версии Bloomberg

Bloomberg: правящая династия ОАЭ стала богатейшей семьей в мире в 2023 году
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Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Handout
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В 2023 году самой богатой семьей в мире стала правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби (один из семи эмиратов ОАЭ) Аль Нахайян, состояние которой было оценено в $305 млрд. Такие данные 7 декабря следуют из рейтинга агентства Bloomberg.

В агентстве отметили, что семья Аль Нахайян «десятилетиями управляла территорией, которая сейчас представляет собой ОАЭ, еще до того, как нефть изменила экономику и финансы королевской семьи». Кроме того, Bloomberg подчеркнуло, что и в настоящее время представители семьи занимают высокие должности в ОАЭ. В частности, шейх Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян занимает должность президента страны, а советник по национальной безопасности шейх Тахнун ибн Шахбут Аль Нахайян курирует личные и суверенные активы на сумму почти $1,5 трлн.

На втором месте рейтинга расположилась семья Уолтон, которая до этого четыре года подряд возглавляла рейтинг богатейшей семьи в мире. Уолтон принадлежит самая крупная в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $259,7 млрд. Сеть Walmart основал бизнесмен Сэм Уолтон в 1962 году. На данный момент количество магазинов по всему миру превысило отметку в 10,5 тыс., а выручка компании составляет $611,3 млрд.

На третьей позиции расположилась семья Эрме, которая владеет люксовым брендом Hermes. Bloomberg провело оценку состояния этой семьи в $150,9 млрд. За ними следует семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов Mars — $141,9 млрд. Пятерку богатейших семей мира замыкает правящая династия шейхов и эмиров в Катаре Аль Тани с состоянием в $133 млрд — эта семья появилась в данном списке впервые.

Агентство отмечает, что некоторым семьям нарастить состояние помогла их причастность к нефтяному сектору. В целом 25 самых богатых семей мира получили за год на 1,5 триллиона долларов больше, что на 43 процента выше, чем состояние богатейших семей в 2022 году.

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Ранее, 18 апреля, компания в сфере планирования местожительства Henley & Partners и аналитическая компания New World Wealth привела «Известиям» данные о топ-10 богатейших городов мира в 2023 году.

Так, на первом месте оказался Нью-Йорк, в котором проживает 340 тыс. миллионеров. Другие американские города — Сан-Франциско (285 тыс. миллионеров) и Лос-Анджелес (205,4 тыс. миллионеров) — находятся на третьем и шестом местах соответственно.

Токио, который возглавлял список 10 лет назад, занимает второе место с 290,3 тыс. миллионеров. Лондон на третьей строчке (258 тыс. состоятельными резидентами), Сингапур (240,1 тыс.) на пятом месте и Сидней на десятой позиции (126,9 тыс. миллионеров). В Сиднее, где расположены одни из самых дорогих пригородов мира, за последние 20 лет наблюдался особенно сильный приток состоятельных людей, и, по прогнозам, к 2040 году город войдет в пятерку самых богатых городов мира.

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