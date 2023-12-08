Пенкин назвал большим событием получение звания Заслуженного артиста РФ

Российский певец Сергей Пенкин получил звание Заслуженного артиста России. В беседе с «Известиями» 8 декабря исполнитель поделился своими эмоциями.

«Сегодня проставляюсь концертному залу, угощаю их шампанским, вином», – отметил Пенкин.

По словам артиста, он очень долго ждал этого момента и хочет радоваться. Однако певец на достигнутом останавливаться не собирается, потому что считает такое звание большой ответственностью.

Ранее, 23 августа, Пенкин поделился воспоминаниями о работе с итальянским певцом Тото Кутуньо. Певец назвал Кутуньо замечательным композитором и человеком, а работу с ним — комфортной.