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В Софии намерены убрать памятник Советской армии

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В столице Болгарии в течение месяца намерены демонтировать памятник Советской армии. По словам местных властей, монумент имеет серьезные конструктивные дефекты и представляет опасность для окружающих, передает телеканал «Известия». Повреждения выявили у оснований бронзовых фигур. Сооружение может упасть под собственной тяжестью. Памятник демонтируют, а фигуры отправят в ремонт. В дальнейшем скульптурную группу перенесут на новое место.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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