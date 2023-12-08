В Софии намерены убрать памятник Советской армии
В столице Болгарии в течение месяца намерены демонтировать памятник Советской армии. По словам местных властей, монумент имеет серьезные конструктивные дефекты и представляет опасность для окружающих, передает телеканал «Известия». Повреждения выявили у оснований бронзовых фигур. Сооружение может упасть под собственной тяжестью. Памятник демонтируют, а фигуры отправят в ремонт. В дальнейшем скульптурную группу перенесут на новое место.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.