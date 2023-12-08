Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия

Главу Инкермана Родиона Демченко сняли с должности в связи с утратой доверия. Такое решение в пятницу, 8 декабря, принял Балаклавский райсуд Севастополя, сообщили глава города Михаил Развожаев.

Сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений городского правительства провели в отношении чиновника проверку на тему нарушения антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились. Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, иск был поддержан Развозжаевым.

«Все должны понять, что коррупция не бывает «большой» или «незначительной», любые факты — несовместимы с властью любого уровня», — сказал глава Севастополя, его цитату приводит ИА SevastopolMedia.

Демченко также исключили из партии, в которой он состоял, отмечает ИА «Крыминформ».