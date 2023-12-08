В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники

Комплексную безопасность российского сегмента Арктики повысят новые специализированные суда, строительство которых идет в интересах Государственной морской спасательной службы России (ФГБУ «Морспассслужба»). В 2024 году структура получит 10 новых судов, строительство которых сейчас завершается на российских и иностранных верфях. Об этом «Известиям» сообщил заместитель руководителя ФГБУ «Морспасслужба» Александр Науменко.

Среди них уникальное многофункционального спасательное судно проекта IBSV02, мощностью 18 МВТ, класса Icebreaker 7, способное выполнять весь спектр задач в Арктическом регионе, стоящий перед государственной структурой. Строительство судна завершается на турецкой верфи Sefine Shipyard, стоимость нового ледокольного спасателя около 13 млрд рублей. Длина судна 118 м, ширина 26 м, осадка 18 м. Исполнитель заказа классифицирует судно как ледокол-снабженец, однако, информированный собеседник «Известий» в отрасли, рассказал корреспонденту на полях форума «Арктика», об особых возможностях нового ледокола.

«По своим характеристикам, наличию ангаров, это судно способно нести не только спасательные вертолеты, но и беспилотные аппараты различных типов и дальности. На наших заводов, после сдачи судна турками, ледокол может получить специальное оснащение для выполнения задач под водой, не только спасательного характера, а его ледовый класс, позволит работать в высоких широтах круглогодино», — рассказал собеседник «Известий,» пожелавший остаться анонимным.

Кроме того, ФГБУ «Морсспасслужба» получит в 2024 году три многофункциональных аварийно-спасательных судна ледового класса мощностью 7 МВТ по проекту MPSV 06, класса Icebreaker 6. Их строительство завершается на российских верфях.

Всего же, по словам Науменко, в 2024 году в Арктике появится 10 новых ледоколов и буксиров ледокольного класса, для выполнения задач в интересах российских эксплуатантов Северного морского пути и стран-партнеров. Еще через 10 лет организация планирует получить 54 современных ледокольных судна, появление которых в регионе закроет вопросы организации безопасности мореплавания по СМП.