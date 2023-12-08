Липецкая область получила 11 машин скорой помощи

Медицинские учреждения Липецкой области получили 11 автомобилей скорой помощи класса «В». Ключи от автомобилей вручил медикам губернатор Игорь Артамонов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы ежегодно обновляем парк скорых. Обязательно продолжим эту работу. Также будем следить за укомплектованностью штата скорой помощи. В следующем году увеличим зарплату водителям», — сказал глава региона, его цитату приводит ИА «Абирег».

Новые машины предназначены для работы бригад скорой в малых городах и селах. Пополнение автопарка медицинских организаций позволит улучшить качество оказания скорой помощи как жителям Липецкой области, так и пострадавшим в ДТП на федеральных трассах.

Автомобили, в частности, передадут в Измалковский, Воловский, Добринский и Становлянский районы. Три машины предназначены для регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Автомобили хорошо оснащены и уже готовы к работе на вызовах.

Как отмечает издание, в целом за пять лет областные власти купили для медорганизаций более 180 автомобилей. Индексацию зарплат водителям скорых планируют провести с 1 января 2024 года.