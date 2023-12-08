Погиб примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Василий Кухарский

Примкнувший к рядам Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер театра и кино Василий Кухарский, известный по роли в российском сериале «Возвращение Мухтара», скончался в результате тяжелого ранения. Об этом 7 декабря сообщил Киевский академический драматический театр на Подоле.

«Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже», — сказано в сообщении театра на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Известно, что актер вступил в ряды ВСУ в 2022 году. В сентябре этого года Кухарский был тяжело ранен. На момент смерти ему было 42 года.

Кухарский родился и вырос в Житомире, высшее образование получал в Киеве. При этом он стал сниматься в кино в Москве.

Кухарский дебютировал как актер в сериале «Русское лекарство». Затем его можно было заметить в основном в фильмах на Украине, при этом он успел принять участие и в съемках нескольких кинокартин в России. Всего на его счету 38 ролей. С 2008 года актер работал в Киевском академическом драмтеатре на Подоле.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.