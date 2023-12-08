«Яндекс Такси» потратит 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре

В «Яндекс Такси» решили существенно увеличить расходы на привлечение водителей в России в декабре — до 4 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, данный показатель в 1,5 раза превышает уровень вложений в декабре прошлого года.

В эту сумму включены различные бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне.

Кроме того, сервис временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей. «Эта мера коснется поездок в особенно загруженные периоды, когда количество заказов такси в разы превышает число водителей, готовых их выполнять», — пояснили в компании.

По ее оценкам, за счет снижения комиссии водители получат больше дохода примерно в 20% всех поездок в декабре и январе.

В «Яндекс Такси» считают, что такие меры помогут сделать заработок в такси еще более привлекательным, стимулировать приток новых водителей в отрасль и долгосрочно сдерживать темпы роста цен. Компания также подсчитала, что для нормализации цен в отрасли необходимо дополнительно привлечь около 80 тыс. водителей.