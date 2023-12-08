Реклама
Прямой эфир
Общество
Станция московского метро «Щелковская» временно закрыта на вход
Экономика
В Госдуме назвали причину роста цен на яйца и курятину
Мир
В США заявили о показавших силу России на Ближнем Востоке Су-35
Пресс-релизы
В Санкт-Петербурге впервые пройдет образовательный марафон «Безопасная цифра»
Армия
Шойгу выразил гордость за мощное поколение защитников Отечества
Экономика
ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения деменции
Происшествия
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Мир
Премьер Бельгии раскрыл детали 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Мир
Рада Украины поддержала увеличение штата НАБУ на 300 человек
Мир
У берегов Тайваня замечен воздушный шар КНР
Мир
В Помпеях обнаружили предназначенную для работы рабов пекарню
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии

«Яндекс Такси» потратит 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Яндекс Такси» решили существенно увеличить расходы на привлечение водителей в России в декабре — до 4 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, данный показатель в 1,5 раза превышает уровень вложений в декабре прошлого года.

В эту сумму включены различные бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне.

Кроме того, сервис временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей. «Эта мера коснется поездок в особенно загруженные периоды, когда количество заказов такси в разы превышает число водителей, готовых их выполнять», — пояснили в компании.

По ее оценкам, за счет снижения комиссии водители получат больше дохода примерно в 20% всех поездок в декабре и январе.

В «Яндекс Такси» считают, что такие меры помогут сделать заработок в такси еще более привлекательным, стимулировать приток новых водителей в отрасль и долгосрочно сдерживать темпы роста цен. Компания также подсчитала, что для нормализации цен в отрасли необходимо дополнительно привлечь около 80 тыс. водителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023