Украинский раскол

На исходе 2023 года всё отчетливее выявляется противостояние на украинском политическом поле двух фигур, стратегически важных для будущего всего проекта «Украина»: президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного. Чтобы понять истоки их нынешних взаимоотношений, нужно вернуться в прошлое, а точнее, в первые месяцы специальной военной операции, где российская армия штурмовала мариупольскую «Азовсталь». Тогда позиции президента и главкома разошлись впервые: Зеленский категорически требовал не сдавать завод, Залужный указывал на неоправданные потери. Уже тогда экс-нардеп Илья Кива, который недавно был найден мертвым, предполагал, что Залужный по итогам боев за «Азовсталь» попросту лишится должности. Но это предположение не оправдалось — в конце концов, на Украине не так много генералов, способных хоть сколько-то соображать и применяться к реальной боевой обстановке.

В июне 2022 года Залужный выступил инициатором закона, согласно которому украинские призывники не имели права покидать место жительства на время военных действий. Зеленский в ответ указал, что подобные инициативы должны приниматься лишь после согласования с президентом, и новация не была введена. В сентябре того же года в интервью Time Залужный сообщил, что еще в начале президентской каденции Зеленский признался в своей полной некомпетентности в военных делах и заранее обещал не вмешиваться в руководство армией. В обществе это было расценено как дискредитация президента.

После того как 4 июня 2023 года ВСУ начали широко разрекламированное «контрнаступление», позиции Залужного на некоторое время усилились, однако праздник кончился уже в сентябре — украинская служба ВВС оповестила о том, что главком может попасть под уголовное дело за провал операции. Видимо, именно эти слухи стали катализатором того, что Залужный начал более активно обозначать свою позицию в СМИ и вообще воспринимать себя фигурой самостоятельной.

Так, в октябре 2023 года он высказался в пользу скорейшего завершения бесполезного контрнаступления в преддверии зимы. Однако подлинной бомбой стало интервью журналу The Economist, данное 4 ноября. В нем главком ВСУ вполне откровенно заявил о том, что контрнаступление зашло в тупик.

Статья вызвала настоящую панику среди западных лидеров, которые вполне естественно расценили откровения главнокомандующего как оценку человека, хорошо знакомого с ситуацией. Зеленский отреагировал лишь к вечеру 4 ноября: «Люди устали. Все устают, и есть разные мнения. Здесь ничего такого нет. Но это не патовая ситуация». Прозвучало это, как и следовало ожидать, довольно неубедительно. Более откровенно Зеленский высказался 21 ноября в интервью The Sun: «Если военный решил заняться политикой, это его право… Если ты управляешь боевыми действиями с прицелом на то, что завтра займешься политикой или пойдешь на выборы, а затем на словах и на линии фронта ведешь себя как политик, а не как военный, тогда, я думаю, это большая ошибка».

После этого предупреждения Залужному пошла в атаку депутат рады от фракции Зеленского Марьяна Безуглая — 26 ноября она заявила, что у Залужного нет плана на 2024 год и его необходимо уволить. 29 ноября тот же The Economist открыто констатировал, что между Зеленским и Залужным началось противостояние из-за провала контрнаступления. Источник, сообщивший журналу подробности, назвал отношения между президентом и главнокомандующим ужасными: «Политики говорят, что их генералы — придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики — мешающие им дураки». Кстати, обвинять в «советском обучении» 50-летнего Залужного по меньшей мере странно: он ни дня не служил в Советской армии и не учился в советских военных вузах, будучи целиком и полностью продуктом украинской военной машины.

В начале декабря 2023 года в конфликт со всех сторон начали подкидывать дровишек. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил о поддержке Залужного. «Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю», — заявил киевский градоначальник. Лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия раскритиковал и Зеленского, и Залужного.

Убийство в России Ильи Кивы, который неоднократно предсказывал арест и даже ликвидацию Залужного, возможно, призвано отвлечь внимание от нарастающих противоречий между Банковой и ставкой главнокомандующего.

В материале от 29 ноября The Economist отмечает, что Залужный никогда не заявлял о своих политических амбициях. Но в свете того, что над ним висит потенциальное обвинение в «сдаче» юга Украины (сейчас генерал проходит по этому делу свидетелем), ситуация может измениться. Рейтинг доверия, которое население оказывает Залужному, в настоящий момент превышает 82% (полностью доверяют ему 63%), в то время как Зеленский набирает 72% (полностью доверяют — 39%).

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? Конечно, у Зеленского велик соблазн просто уволить Залужного, вменив ему в вину, скажем, ту же «сдачу юга». Однако тогда отставной генерал с высокими рейтингами автоматически получит отличный трамплин для политической карьеры. К тому же непонятно, как отреагируют в ВСУ. Поэтому, скорее всего, Зеленский будет придерживаться иной стратегии: дискредитация главкома и постепенное изъятие у него рычагов реального влияния на армию. Кстати, это уже происходит: совещания с рядом подчиненных Залужного Зеленский проводит напрямую, о чем главком узнает задним числом.

В целом такая ситуация крайне напоминает драму, разыгравшуюся в России летом-осенью 1917 года, когда во главе воюющей страны стоял честолюбивый и беспринципный премьер-министр Александр Керенский, а во главе армии — талантливый генерал Лавр Корнилов. Их интересы неизбежно вступили в противоречие, и когда Керенский почувствовал, что Корнилов становится для него опасным конкурентом, он объявил его мятежником, дискредитировал и убрал с политической сцены. Конечно, ни в коей степени не нужно сравнивать личность Керенского с Зеленским, а Залужного с Корниловым, но схема конфликта между главой государства, не имеющим отношения к армии, и профессиональным военным, возглавляющим вооруженные силы, повторяется в истории вновь и вновь.

Параллельно в украинской политике разыгрывается другой классический сюжет — конфликт бывшего покровителя с вышедшим из повиновения протеже. Олигарх Игорь Коломойский подал в суд на Владимира Зеленского, оспорив приказ главы государства, из-за которого бизнесмен был лишен украинского гражданства. Перед своим избранием на пост президента Зеленский считался проектом Коломойского, и, скорее всего, так и было. Однако теперь между ними вражда, которая непременно будет и дальше разгораться. Вероятно, влиятельный украинский олигарх вынашивает в отношении своего бывшего подопечного планы в духе «я тебя породил, я тебя и убью».

Неудивительно, что в такой неблагоприятной для себя внутриполитической атмосфере Зеленский думает об отмене выборов президента на Украине в следующем году.

Автор — эксперт по восточноевропейскому региону

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