Хабаровский край первым из регионов получит мощнейший тепловоз
До конца 2023 года на Дальневосточную железную дорогу должны поставить новый современный локомотив 3ТЭ28. Первым эксплуатантом мощнейших российских тепловозов станет Хабаровский край.
Тепловозы задействуют на полигоне от станции Таксимо в Бурятии до станции Советская Гавань, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу филиала Дальневосточный ООО «ЛокоТех-Сервис». Сотрудники депо прошли обучение под руководством представителей завода-изготовителя для того, чтобы понимать конструктивные особенности обслуживания новых тепловозов.
По словам директора филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Олега Балакина, тепловоз будет водить грузовые составы. Локомотив должен увеличить пропускную способность и нарастить грузопоток в сторону восточных портов.
Ранее, во время прямой линии губернатор Михаил Дегтярев сообщил, что Хабаровский край станет первым российским регионом, в котором будут использоваться самые мощные российские тепловозы. Такие машины полностью импортозамещенные, двигатели изготавливаются на заводе в Коломне, а сами локомотивы — на Брянском машиностроительном заводе, отметил глава региона.
В следующем году на Дальневосточную железную дорогу должны поставить порядка 40 единиц таких локомотивов.
Ранее Михаил Дегтярев призвал ускорить принятие решения о строительстве железнодорожного подхода к будущему мосту или тоннелю на Сахалин. По его словам, строительство моста между Сахалином и материком позволит расширить сеть тихоокеанских портов России, объединенную железной дорогой.