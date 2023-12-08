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Хабаровский край первым из регионов получит мощнейший тепловоз

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Фото: ТРАНСМАШХОЛДИНГ
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До конца 2023 года на Дальневосточную железную дорогу должны поставить новый современный локомотив 3ТЭ28. Первым эксплуатантом мощнейших российских тепловозов станет Хабаровский край.

Тепловозы задействуют на полигоне от станции Таксимо в Бурятии до станции Советская Гавань, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу филиала Дальневосточный ООО «ЛокоТех-Сервис». Сотрудники депо прошли обучение под руководством представителей завода-изготовителя для того, чтобы понимать конструктивные особенности обслуживания новых тепловозов.

По словам директора филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Олега Балакина, тепловоз будет водить грузовые составы. Локомотив должен увеличить пропускную способность и нарастить грузопоток в сторону восточных портов.

Ранее, во время прямой линии губернатор Михаил Дегтярев сообщил, что Хабаровский край станет первым российским регионом, в котором будут использоваться самые мощные российские тепловозы. Такие машины полностью импортозамещенные, двигатели изготавливаются на заводе в Коломне, а сами локомотивы — на Брянском машиностроительном заводе, отметил глава региона.

В следующем году на Дальневосточную железную дорогу должны поставить порядка 40 единиц таких локомотивов.

Ранее Михаил Дегтярев призвал ускорить принятие решения о строительстве железнодорожного подхода к будущему мосту или тоннелю на Сахалин. По его словам, строительство моста между Сахалином и материком позволит расширить сеть тихоокеанских портов России, объединенную железной дорогой.

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