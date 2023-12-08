В Сыктывкаре ввели дополнительные авиарейсы перед Новым годом

Дополнительные авиарейсы перед Новым годом назначили в Сыктывкаре. Самолеты будут летать в Казань, Екатеринбург и Нарьян-Мар, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Республики Коми.

Так, 30 декабря полеты будут выполнены из Нарьян-Мара в Сыктывкар, а также из Сыктывкара в Екатеринбург. Также организованы прямые рейсы из Сыктывкара в Казань 4, 8 и 11 января 2024 года. Билеты уже в продаже.

«Данные направления очень востребованы. В компании отметили, что авиабилеты на регулярные рейсы уже практически закончились, поэтому было решено открыть продажу по привлекательным ценам на разовые рейсы», — сказал глава регионального Минэкономразвития Евгений Пономаренко, его цитату приводит ИА «Комиинформ».

Чиновник также высказал уверенность, что благодаря дополнительным рейсам жители Коми смогут проще добраться до близких для празднования Нового года, а в выходные смогут отправиться в путешествие в Казань.