Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году

Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в России в 2024 году составит 4,5%. Об этом 8 декабря заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%», — сказал он.

Силуанов отметил, что правительство повышает все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.

В ноябре Центробанк (ЦБ) России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. Регулятор отметил, что целью по инфляции является годовая инфляция вблизи 4%. Отмечается, что для ее дальнейшей стабилизации в 2024 году необходим продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Ранее, 27 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.