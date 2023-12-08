Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована 8 декабря на сайте Кремля.

«Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей звездой отечественного кинематографа», — обратился глава государства к Фрейндлих.

Он подчеркнул, что артистка уже многие десятилетия хранит верность своему призванию и зрителям, радует их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом.

«И поклонники отвечают вам искренней, непреходящей любовью. Желаю вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего», — резюмировал президент РФ.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье актера Бруно Фрейндлиха. Окончила Театральный институт им. А.Н. Островского. С 1983 года и по сегодняшний день Фрейндлих является актрисой петербургского Большого драматического театра.

Фильмография артистки включает более 60 картин. Популярность ей принесли роли в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Сталкер» и «Служебный роман».