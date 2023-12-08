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В Москве отреставрировали главный вход Российской государственной библиотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В столице завершилась реставрация главного входа Российской государственной библиотеки на Воздвиженке. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Главный вход в Ленинку и парадная лестница известны не только в нашей стране, но и за рубежом. В течение двух лет более сотни специалистов трудились над воссозданием исторического облика одной из знаковых достопримечательностей города. Вход уже открыт для посетителей библиотеки», — отметила Сергунина.

По ее словам, это первая реставрация со времен открытия учреждения в конце 1930-х годов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Считается, что с момента строительства библиотеки по ее главной лестнице прошли порядка 120 млн человек. Специалисты, обследовавшие конструкции до начала работ, обнаружили расхождение в высоте ступеней до двух сантимет-ров. Также местами расходились швы на горизонтальных и вертикальных участках лестничных сходов, а часть камней ступеней и вовсе была утрачена.

С 2021 года реставраторы восстановили конструктив лестницы, привели в порядок напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери и декор потолков. Также помещениям вернули историческую планировку, максимально приблизив ее к первоначальному замыслу архитекторов. В зоне главного вестибюля проложили современные инженерные сети и системы и восстановили вентиляцию. Кроме того, в библиотеке создали инфраструктуру для маломобильных читателей.

Российская государственная библиотека (до 1992 года — Государственная библиотека имени В.И. Ленина) — самая большая библиотека в стране и одна из крупнейших в мире. Главное здание построено в 1928–1941 годах по проекту Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха.

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