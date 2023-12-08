В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге

Правоохранители задержали мужчину, оставившего в автомобиле каршеринга шприц с наркотиком, о который позже укололся ребенок. Об этом 8 декабря сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Выяснилось, что задержанный 37-летний уроженец Ставропольского края был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.

«Его привлечение к установленной законом ответственности на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 августа, 10-летняя девочка укололась о шприц со следами наркотического вещества в арендованном автомобиле. Позже выяснилось, что в шприце находился мефедрон.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).