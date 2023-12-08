Холодный ветер над Балтикой

Регион Балтийского моря отличался низким уровнем конфронтации в годы холодной войны, а после ее окончания в нем однозначно доминировали тенденции к развитию взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, причем как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Сейчас обстановка полностью противоположная — холодный ветер вовсю бушует над Балтийским морем и примыкающими к нему странами. Прежде всего произошла консолидация позиций Запада — после вступления Финляндии в НАТО и ожидаемого вхождения в него Швеции все страны региона, кроме России, становятся членами двух наиболее влиятельных западных объединений — НАТО и ЕС.

У РФ нет таких острых противоречий со Швецией и Финляндией, как с Украиной, но позитивный потенциал их внеблоковой политики теперь исчерпан. Поэтому нынешняя конфронтация России и Запада проявляется здесь все более и более открыто. По важнейшим международным проблемам Россия и другие страны региона Балтийского моря занимают различные, а порой диаметрально противоположные позиции. Особенно это проявляется в отношении событий на Украине, которая получает от них существенную политическую, экономическую и военную поддержку.

Наиболее острая конфронтация между Россией и Западом, в том числе со странами региона Балтийского моря, происходит в сфере экономики. В рамках ЕС государства этого региона не только поддерживают вводимые против РФ санкции, но и занимают порой самые жесткие позиции.

Это проявляется и на национальном уровне, где ряд из них в одностороннем порядке вводит свои ограничительные меры, направленные против не только официальных структур и бизнес-корпораций, но и обычных граждан. Последствием такой линии стало резкое сокращение объемов торгово-экономических связей и отказ от многих взаимовыгодных проектов сотрудничества. Это оказалось также сильным ударом для сотрудничества в гуманитарной сфере. Несмотря на экономические трудности последних лет и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, связи в области культуры, науки, образования, спорта, приграничного сотрудничества, студенческих обменов, туризма и другие успешно развивались.

Сейчас они сведены к минимуму. Даже приграничное сотрудничество имеет место только в тех случаях, когда без этого невозможно обойтись. Граница России и Финляндии, которая всегда отличалась корректной работой и доброжелательностью, сейчас практически закрыта.

Особо следует отметить резкое изменение общей атмосферы в регионе. Если раньше она характеризовалась в общем доброжелательностью и определенной степенью доверия, то теперь преобладают подозрительность и даже враждебность.

Таким образом в регионе Балтийского моря на месте зоны взаимовыгодного сотрудничества возник глубокий разлом между Россией с одной стороны и странами Запада с другой. Возникшая ситуация в известной степени напоминает положение в Центральной Европе в годы холодной войны, где два блока непосредственно противостояли друг другу. Поэтому сейчас присутствует тенденция к превращению региона во вторую (после Украины) по степени напряженности точку конфронтации России и Запада. При этом следует учитывать, что если Центральная Европа в годы холодной войны имела фланги с меньшей степенью напряженности (Северная Европа и Средиземноморье), то сейчас регион Балтийского моря может быть непосредственно задет в случае интенсификации и расширения зоны военных действий на Украине. С меньшей степенью вероятности, но нельзя не учитывать и опасность серьезного ухудшения обстановки в Арктике, что также не может не сказаться на регионе Балтийского моря.

Запад взял курс на превращение Балтики фактически во «внутреннее море ЕС и НАТО». Главным направлением давления на Россию, как и сейчас, будет, видимо, сфера экономики — «война на истощение» продолжится в обозримом будущем. При этом методы будут использоваться самые различные, и не только санкции и ограничения. Подрыв «Северного потока – 2» в этом отношении весьма показателен. Несомненно, что и внутри самого Балтийского моря, и в Датских проливах для российского судоходства возникнут существенные препятствия.

Вряд ли дело дойдет до полной блокады, но возникновение ряда новых проблем несомненно. Речь идет в первую очередь о Калининграде. Представляется вполне вероятным, что ситуация с ним будет в известной степени напоминать Западный Берлин в 50–60-е годы XX века. Тогда СССР не предпринимал мер военного воздействия, но строго соблюдал договоренности о линиях коммуникации США, Великобритании и Франции с Западным Берлином. Вполне возможно, что коммуникации между основной частью России и Калининградом сохранятся только в тех границах, которые определены международным правом. А это может привести к удорожанию перевозок и появлению других экономических проблем, что вполне соответствует логике «войны на истощение».

В контексте расширения НАТО и подписания соглашений США со Швецией и Финляндией о военном сотрудничестве вполне реальным остается увеличение военного присутствия Штатов и других стран альянса в регионе Балтийского моря, хотя размещение там ядерного оружия сейчас вряд ли произойдет.

В этих условиях Россия также увеличивает свой военный потенциал на Северо-Западе страны. Все это не может не привести к росту военной напряженности. Однако опыт Центральной Европы времен холодной войны показал, что этот механизм может успешно регулироваться — ни одного столкновения за несколько десятилетий там не произошло. Сейчас осуществлять это будет и легче (военный потенциал обеих сторон в регионе Балтийского моря меньше, чем в Центральной Европе в годы холодной войны), и одновременно труднее — в современных условиях не действуют те писаные и неписаные договоренности, которыми руководствовались тогда оба блока. Все это делает обстановку менее предсказуемой и управляемой, повышает опасность возникновения кризиса из-за какой-то случайности, неосторожности или неправильного понимания одной из сторон намерений другой.

Особенностью современной конфронтации России и Запада стало то, что в отличие от холодной войны, когда рост напряженности чередовался с разрядкой, сейчас преобладает линия на эскалацию. До окончания военных действий на Украине ситуация вряд ли изменится. Однако после этого, несомненно, встанет вопрос о более всеобъемлющем урегулировании. Эти процессы будут значительно более сложными и своеобразными, чем те, которые проходили на Венском конгрессе 1815 года, Парижской конференции 1919 года и встречах руководителей трех великих держав в Ялте и Потсдаме в 1945-м. Поскольку конфронтация России и Запада идет в нескольких плоскостях (как глобальной, так и региональных, причем каждая из них имеет свою динамику и в них применяются различные методы борьбы), то и урегулирование будет, скорее всего, представлять собой серию соглашений по отдельным вопросам.

При этом они могут быть отдалены друг от друга во времени, подписаны различными государствами и формально юридически не связаны друг с другом. И тут нельзя не согласиться с известным германским политологом Александром Раром, что нормализация отношений России с европейскими государствами и объединениями может начаться именно с региона Балтийского моря. Конечно, это дело не ближайшего будущего, но иметь в виду эту перспективу тоже необходимо.

Автор — эксперт Клуба «Валдай», заведующий кафедрой европейских исследований факультета Международных отношений СПбГУ

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