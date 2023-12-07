Персиковый цвет назвали главным в 2024 году
Pantone объявил главный цвет 2024 года. Эксперты института выбрали персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz, передает телеканал «Известия». В компании цвет описали как нежный, заботливый и бархатистый. Выражение Peach Fuzz переводится как «пушок» — мягкий ворс, который покрывает кожуру персика. Цвет года, по версии Pantone, оказывает влияние на создание новых продуктов и решение о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.
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