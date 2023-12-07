Свыше 1,3 тыс. столичных катков будут работать этой зимой
Более 1,3 тыс. катков будут работать в Москве этой зимой, сообщили местные власти. Площадки с искусственным покрытием открыты с конца ноября, сообщает телеканал «Известия». Морозная погода позволила недавно начать заливать катки с естественным льдом. Все катки оборудуют необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания, освещением и раздевалками.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.