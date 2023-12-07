Самую раннюю студийную запись Майкла Джексона переведут в цифру
Самая ранняя студийная запись Майкла Джексона станет доступна в цифровом формате 7 декабря. Певец исполнил песню Big Boy в составе группы The Jackson 5 13 июля 1967 года, передает телеканал «Известия». На момент дебютной записи будущему королю поп-музыки было восемь лет. Позже группа перезаписала песню на студии Steeltown Records.
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