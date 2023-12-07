Смерть гегемона

Визит российского лидера в ОАЭ и Саудовскую Аравию крайне значим сразу в нескольких отношениях. С практической точки зрения речь идет о важнейших игроках не только в Ближневосточном регионе, но и в мировой политике. Обе монархии давно превратились из «государств-бензоколонок», как их за глаза называли записные друзья из Вашингтона, в самостоятельные державы, в военном, экономическом и социокультурном отношениях вносящие колоссальный вклад в повестку для мировой политики.

При том, что Эр-Рияд и Абу-Даби формально остаются союзниками США, прием, устроенный российскому лидеру — включая триколор в эмиратском небе, — наглядно показывает их нежелание встраиваться в диктуемую администрацией Джо Байдена систему координат. На фоне зашедшего в тупик переговорного процесса по палестинскому вопросу и заморозки других значимых конфликтов — в Сирии, Йемене, Ливии — российский диалог с лидерами арабско-мусульманского мира может позволить найти решение этих проблем, ставших следствием американской стратегии управляемого хаоса.

Немаловажное значение сохраняет общая нацеленность стран Глобального Юга, яркими представителями которого считаются Саудовская Аравия и ОАЭ, на обретение дополнительного веса в международных отношениях — с помощью «двадцатки», где присутствуют саудиты, и БРИКС, куда в следующем году войдут оба государства. Их щедрые инвестиции в глобальные проекты в сфере устойчивого развития, например, в сфере климата, уже приносят плоды — так, проходящий в эти дни в Дубае климатический саммит превратил этот город в место паломничества самых влиятельных и состоятельных людей планеты. Несмотря на свои относительно скромные размеры, две ключевые державы залива стали силой, с которой можно и нужно считаться.

Но поездка нашего президента крайне показательна и в символическом плане. На протяжении двух лет коллективный Запад предпринимал максимум усилий, чтобы навязать России статус изолированной, даже токсичной страны, которую в страхе перед американским гневом и вторичными санкциями должны обходить стороной даже потенциальные единомышленники. В ход пустили и ручной Международный уголовный суд, давно ставший инструментом американской гибридной агрессии. Как все мы знаем, эта стратегия была обречена на фиаско. И триумфальная поездка Владимира Путина в столицы государств, которые США по привычке относят к союзникам, прекрасно показывает, с каким уважением и трепетом Восток и Юг, вопреки западным потугам, воспринимают Москву. Как не вспомнить кадры с немецким президентом Штайнмайером, неловко переминающимся с ноги на ногу в аэропорту Дохи, — едва ли можно было еще недавно представить себе подобное унижение хоть и символического, но главы ФРГ, шейхами маленького, но стремительно наращивающего свое влияние катарского государства.

Как монархии Персидского залива, так и весь не-Запад в целом, явно находятся в поиске новой модели мироустройства, которая позволила бы оставить в прошлом набившую оскомину западоцентричность с мечтами о «конце истории», вечными нравоучениями, пренебрежением к традиционным ценностям и разрушительными геополитическими комбинациями. Вместе с Китаем и другими лидерами постоднополярного мира Россия готова принять самое деятельное и творческое участие в создании обновленной и инклюзивной модели международной безопасности. Необходимо четко понимать, что наша специальная военная операция стала не просто региональным конфликтом, а первым кирпичом в фундаменте отвечающей вызовам времени парадигмы развития глобальной системы. Визит президента на Аравийский полуостров — важная составляющая дипломатических усилий, направленных на окончательное разрушение базовых основ западной гегемонии.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России