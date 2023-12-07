Врачи Педиатрического университета спасли пассажира рейса Петербург – Красноярск

Руководители Педиатрического университета (СПбГПМУ) во главе с ректором, главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым оказали помощь пассажиру рейса Санкт-Петербург – Красноярск, которому стало плохо во время полета. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале университета.

Отмечается, что мужчина начал терять сознание, возникла опасность для его жизни. Кроме того, могла потребоваться экстренная посадка воздушного судна. Врачам удалось стабилизировать состояние пассажира, поэтому экипаж смог продолжить полет до Красноярска.

По словам Иванова, нештатные ситуации со здоровьем людей на борту самолета случаются часто.

«Возможно, для людей из группы риска, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, детей в аэропортах надо организовать медпункты в зоне вылета. Это позволило бы предупредить нештатные ситуации», — отметил он.

В пресс-службе университета добавили, что этот случай не единичный. Так, в феврале 2022 года доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования Ирина Кузнецова помогала попутчице во время рейса Санкт-Петербург – Красноярск, а в сентябре того же года ректор и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев спасали пассажирку на борту самолета, летевшего Новосибирска в Петропавловск-Камчатский.

В 2021 году Иванов и лавный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник спасали пассажира самолета Москва – Барнаул.

Ранее, 30 августа, двухнедельному ребенку, находившемуся на борту авиарейса Москва – Сочи, стало плохо. Среди пассажиров самолета не оказалось медиков, тогда бортпроводники выполнили сердечно-легочную реанимацию. У младенца возобновилось дыхание. После посадки борта ребенка передали медработникам, затем младенца госпитализировали.

До этого, 21 августа, сообщалось, что глава Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин спас жизнь стюардессе, у которой произошла остановка сердца на борту самолета во время полета. В частности, Курынин делал женщине непрямой массаж сердца в течение восьми минут. Вскоре самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда, женщина была доставлена в больницу.