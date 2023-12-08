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В столице началась культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В столице стартовала культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие посвящено традициям гостеприимства и истории города. «На Тверской площади жителей и гостей столицы ждут творческие занятия, спектакли, выставка и ярмарка. Здесь же можно попробовать разные виды чая и варенья, традиционные сладости и выпечку», — рассказала Наталья Сергунина.

На новогодней ярмарке продаются фарфоровые чайники и чашки с блюдцами, чай в крафтовых пакетах. В середине месяца столичные предприниматели — участники проекта «Сделано в Москве» расширят ассортимент: появятся перчатки, варежки, шарфы, платки, термокружки, свечи.

До 14 декабря на площадке будут проходить выступления фольклорных групп и открытые уроки танцев XVIII–XIX веков, а с 15 декабря в программе — театральные представления. Еще здесь начнет работу выставка старинных самоваров.

Также на Тверской площади открылся туристический информационный центр, сотрудники которого готовы помочь составить прогулочный маршрут по городу.

Ближе к Новому году к проекту присоединятся участники фестиваля «Усадьбы Москвы»: в 15 усадьбах будут работать мобильные чайные станции. Гостям предложат чай из самовара и расскажут о городских традициях, связанных с этим напитком.

Программа «Московского чаепития» доступна в туристическом сервисе Russpass, который подготовил единый раздел с актуальными мероприятиями.

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