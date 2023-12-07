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Право добычи железной руды под Орлом получила компания из Грозного

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Право на пользование участком недр Новоялтинского месторождения под Орлом получила «Горно-металлургическая компания» из Грозного. Стоимость контракта составляет 349 млн рублей. Начальная цена аукциона была 317,5 млн рублей.

Как пишет InfoOrel.ru, ГМК принадлежит АО РДЦ «Паритет», зарегистрированному в Москве. Планируется вложить в проект на базе Новоялтинского железорудного месторождения порядка 150 млрд рублей.

Это месторождение является продолжением самого мощного на Земле железорудного бассейна — Курской магнитной аномалии. В начале 2000-х годов специалисты рассматривали возможность промышленной добычи железной руды в этой локации. Было установлено, что на Новоялтинском месторождении может находиться не менее 120 млн т железной руды.

Глубина залежей ресурсов составляет около 250 м. Из-за такой большой глубины залежей несколько предприятий отказались разрабатывать месторождение.

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