Право добычи железной руды под Орлом получила компания из Грозного

Право на пользование участком недр Новоялтинского месторождения под Орлом получила «Горно-металлургическая компания» из Грозного. Стоимость контракта составляет 349 млн рублей. Начальная цена аукциона была 317,5 млн рублей.

Как пишет InfoOrel.ru, ГМК принадлежит АО РДЦ «Паритет», зарегистрированному в Москве. Планируется вложить в проект на базе Новоялтинского железорудного месторождения порядка 150 млрд рублей.

Это месторождение является продолжением самого мощного на Земле железорудного бассейна — Курской магнитной аномалии. В начале 2000-х годов специалисты рассматривали возможность промышленной добычи железной руды в этой локации. Было установлено, что на Новоялтинском месторождении может находиться не менее 120 млн т железной руды.

Глубина залежей ресурсов составляет около 250 м. Из-за такой большой глубины залежей несколько предприятий отказались разрабатывать месторождение.