Новый ход: «Один дома» по-русски и шедевр Хаяо Миядзаки

На этой неделе в прокат выходит один из самых обсуждаемых мультфильмов, аниме от создателя «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки — «Мальчик и птица». Звезда новых «Папиных дочек» Виталия Корниенко примерила роль сообщницы грабителя в новогодней комедии «Одна дома». А Виктория Исакова сыграла в «Лунатиках» мать, которая инсценирует похищение сына, чтобы отправить его на экспериментальное лечение. «Известия» рассказывают, на что стоит сходить в кино в конце недели.

«Мальчик и птица»

16+

Режиссер: Хаяо Миядзаки. В ролях: Сома Сантоки, Аимён, Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура, Каору Кобаяси, Ко Сибасаки, Такуя Кимура, Дзюн Кунимура, Масаки Суда, Сёхэи Хино

Одна из самых громких новинок — от Хаяо Миядзаки, автора оскароносного шедевра «Унесенные призраками». «Мальчик и птица» его первый за 10 лет полнометражный мультфильм, который называют возможной последней работой автора. На создание картины ушло семь лет — по месяцу на минуту хронометража. Мировая премьера состоялась 14 июля 2023 года, в российский прокат фильм вышел 7 декабря.

Сюжет разворачивается вокруг 12-летнего мальчика Махито во время войны. Его мать погибает из-за атаки на Токио. Спустя время жизнь вроде бы налаживается — отец женится на сестре покойной, и семья переезжает в тихую сельскую местность. Но мальчик тоскует по матери и отправляется в путешествие в потусторонний мир.

«Елки 10»

12+

Фото: Базелевс Продакшн

Режиссеры: Дамир Мифтахов, Иван Чехов. В ролях: Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов

Выход фильма «Елки» стал новогодней традицией. Новая часть — юбилейная. В каст вошли Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и другие звезды. Шоураннером вновь выступил комик Евгений Кулик, который перезапускал кинофраншизу в прошлом году. В этот раз создатели сделали отсылку к первой части и теории шести рукопожатий, которая способна сотворить чудо, если в него поверить.

Картина состоит из четырех новелл, которые объединены общей сюжетной линией. Действие происходит в разных городах, где герои обретут счастье. Геннадьич, который доживает век в доме престарелых под Петербургом, неожиданно найдет настоящую семью. Геймерша Таня из Нижнего Новгорода поймет, что настоящая любовь — это не игра. В Тюмени блогер Лариса узнает, на что ради близких готов ее супруг. Марине из Татарстана нужно будет научиться любить то, что действительно важно для ее мужа. Поможет всем новогоднее чудо.

«Одна дома»

12+

Фото: Берг Саунд

Режиссер: Анарио Мамедов. В ролях: Виталия Корниенко, Михаил Тарабукин, Ян Цапник, Роман Курцын, Анастасия Панина, Сергей Степин, Светлана Листова, Светлана Пермякова, Эвелина Блёданс, Михаил Павлик

Российская интерпретация рождественского хита «Один дома» от режиссера Анарио Мамедова. В роли ребенка без присмотра Виталия Корниенко — звезда новых «Папиных дочек». Правда, если Кевин (герой Макколея Калкина), оставшись один дома, был вынужден противостоять грабителям, то Стефания (персонаж Корниенко) шантажом заставляет преступника взять ее в долю.

По сюжету непутевому инженеру Артему понадобились деньги и, отчаявшись, он решил обнести несколько элитных квартир. Но всё пошло не по плану, когда в одной из них он встретил находчивую девочку, которая потребовала взять ее в сообщницы. Ей тоже нужны деньги, чтобы купить подарок маме. На всё про всё — одна новогодняя ночь.

«Кентервильское привидение»

6+

Фото: Align

Режиссер: Ким Бёрдон, Роберт Чандлер. В ролях: Стивен Фрай, Хью Лори, Фредди Хаймор, Эмили Кэри, Имелда Стонтон, Мира Сьял, Дэвид Хэрвуд, Миранда Харт, Тоби Джонс, Джеки Шифф

Мультфильм по мотивам одноименной сказки Оскара Уайльда. Премьера в мире состоялась еще в сентябре 2023 года. В России он выходит в предновогодний сезон. В отечественном дубляже приняли участие Гарик Харламов и Мария Федункив.

Призрак мистера Саймона уже 300 лет живет в старинном доме в английском поместье и считает его своим. Зловещему духу за несколько дней удавалось выживать каждого нового владельца, пока в особняк не заехала семья Отисов. Оказалось, они совсем не боятся приведений, и, более того, новые жильцы пытаются помочь Саймону избавиться от древнего проклятия и освободить его.

«Лунатики»

18+

Фото: Общественное мнение

Режиссер: Юрий Мороз. В ролях: Степан Белозеров, Виктория Исакова, Алексей Филимонов, Даша Верещагина, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Розин, Алексей Агранович, Евгений Санников, Кристина Юдичева, Мария Бенну

Детективная драма режиссера Юрия Морозова с его супругой Викторией Исаковой в главной роли. Фильм был представлен на конкурсе 31-го кинофестиваля в Выборге. Он вдохновлен реальной историей.

В центре сюжета сложные взаимоотношения матери и сына. Рената — успешный телевизионный продюсер. Ее ребенок Никита Прозоров — известный рэп-исполнитель. Он неуправляем, наркозависим и обречен. Однажды парня похищают прямо из квартиры в центре Москвы. Следователю удается выяснить, что это была инсценировка, а замешана во всем мать Никиты. Парня доставили в клинику, где подвергли лечению с применением экспериментальной компьютерной технологии психокоррекции личности. Следователю предстоит разобраться в мотивах и последствиях поступка.