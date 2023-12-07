Видео. Путин заявил об ожидаемом росте ВВП России до конца года в 3,5%

Видео. Путин заявил об ожидаемом росте ВВП России до конца года в 3,5%

2023-12-07T15:28:53+03:00

2023-12-07T15:28:53+03:00

2023-12-07T15:28:53+03:00

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