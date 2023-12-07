В России составлен рейтинг застройщиков года

За январь-ноябрь текущего года набольшее количество сделок с жильем в сервисах «Сбера» совершено с участием «Самолета», ПИК, Setl Group. Такие данные представили аналитики «Домклик».

Абсолютным лидером по итогам 11 месяцев стала ГК «Самолет»: на долю компании пришлось 7,3% от всех изученных сделок с жильем. Самые популярные проекты девелопера — «Пригород Лесное», «Горки Парк» и «Мытищи парк», которые находятся в Московской области.

Второе место заняла ГК ПИК (доля — 4,2%). Наибольшее количество сделок оформлено в ЖК «Люблинский парк», «Ильинские луга» и «Матвеевский парк».

Замыкает тройку лидеров (с долей 3,0%) холдинг Setl Group, работающий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом году самыми успешными были такие его проекты, как «Солнечный город. Резиденции», Pulse Premier и «Парадный ансамбль».

На четвертой позиции — компания «ЮгСтройИнвест», которая также специализируется на продаже первичной недвижимости в Краснодарском и Ставропольском крае.

Кроме того, в десятку вошли ЛСР, ФСК, А101, «Гранель», DOGMA и ЦДС.

Эксперты отметили, что компании из топ-10 обеспечивают 30% всех сделок с жилой недвижимостью в сервисах «Сбера».

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи обратил внимание, что внимание покупателей всё больше привлекает недвижимость за пределами столицы. «Так, доля Москвы в общем количестве сделок в наших сервисах составляет всего 10%. Примечательно, что в пятерку застройщиков-лидеров вошли две компании, чья деятельность в основном сосредоточена за пределами Москвы и Московской области», — добавил Лейпи.

Аналитики предположили, что такая тенденция сохранится надолго, учитывая динамику стоимости первичной недвижимости.

Рейтинг застройщика рассчитывался как сумма двух параметров: количество квартир, проданных в ипотеку, и количество сделок за наличные, в которых использовался сервис электронной регистрации или сервис безопасных расчетов. Учитывались как прямые продажи, так и продажи через агентства недвижимости.