Иностранные участники Премии #МЫВМЕСТЕ предложили идеи для международного трека We Are Together

На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который стал частью масштабной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, в Доме молодежи состоялась проектировочная сессия, посвященная перспективам развития международного трека We Are Together международной премии #МЫВМЕСТЕ. Участники обсудили, каких номинаций премии не хватает сегодня, как объединить и поддержать сообщество финалистов и лауреатов.

Исполнительный директор совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Джан Линг анонсировала, что в 2024 году представительство организации в Казахстане намерено провести в Астане слет лидеров волонтерских движений СНГ. Отдельно она отметила вклад участников международного трека We Are Together в развитие волонтерства.

«Все вы являетесь лидерами, героями нашего времени. То, что вы сейчас делаете, вносит уникальный вклад в развитие общества, улучшение нашей жизни, процветание и устойчивое развитие нашей планеты», — убеждена Джан Линг.

Председатель Российского Красного Креста, сопредседатель международной дирекции премии #МЫВМЕСТЕ Павел Савчук добавил, что в этом году значительно выросло количество заявок участников международного трека. «В этом году нам удалось объединить представителей 95 стран. Это действительно очень хороший результат. Собирается большое количество неравнодушных людей со всего мира. Мы очень рады, что вы смогли посетить этот форум и сейчас участвуете в этой важной сессии», — сказал Павел Савчук.

Предложить и обсудить идеи по улучшению международного трека премии участники сессии могли в четырех тематических группах — в номинации премии, сообществе лауреатов, информационной поддержке, стажировке и мероприятиях для участников трека.

По итогам сессии среди других идей участники предложили добавить специальный приз для молодых волонтеров, чаще проводить рабочие встречи и сессии для финалистов и лауреатов, активнее освещать мероприятия премии в средствах массовой информации. Также одна из рабочих групп отметила, что важно интегрировать мероприятия международного трека в университетские сообщества и привлекать к поддержке проектов-финалистов крупных фандрайзеров для дополнительного финансирования. В ближайшее время международная дирекция премии #МЫВМЕСТЕ изучит все идеи участников проектировочной сессии.

«Мы внимательно рассмотрим результаты сегодняшнего обсуждения, чтобы сделать нашу премию еще лучше в следующем году», — пообещал во время своего выступления Павел Савчук.