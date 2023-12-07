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Начальник Академии РВСН Афонин рассказал «Известиям» об образовательном процессе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого Игорь Афонин 7 декабря рассказал «Известиям» о специфике образовательного процесса в учебном заведении, нравах молодежи и о других темах.

Афонин заявил, что академия обладает современной инфраструктурой и учебно-материальной базой, а также самым высоким среди вузов Минобороны России научно-педагогическим составом. Около 80% сотрудников академии имеют ученую степень. Так, академия и ее филиал в подмосковном Серпухове осуществляют подготовку офицерских кадров для Ракетных войск стратегического назначения.

«Как показывают результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей и курсантов академии, уровень их подготовки соответствует поставленным задачам», — сказал он.

Обсуждая вопрос привлечения молодежи в военную академию, Афонин отметил, что абитуриентов завлекают современные технологии обучения, которые повышают эффективность самостоятельной работы и дают возможности для творчества.

«Говоря о портрете современного абитуриента, мы отмечаем, что это юноша с высокой мотивацией на военную службу, склонный к точным наукам и, бесспорно, физически подготовленный», — добавил он.

Афонин рассказал и о наборе людей на военно-политическую специальность. В процессе обучения курсанты получают не только знания и практические навыки, но и хорошую инженерную подготовку по эксплуатации устройств и агрегатов современных и перспективных ракетных комплексов стратегического назначения.

Кроме того, была затронута тема выпуска офицеров, который прошел в июне. Таким образом, свое обучение завершили около 900 офицеров по 21 специальности высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. За высокие показатели в учебе более 45 выпускников были награждены медалями МО РФ.

Академия также возобновила набор девушек в 2018 году, а в этом июне курсантки из первого набора сменили свою форму на лейтенантскую. Они обучаются по специальности, связанной с применением и эксплуатацией автоматизированных систем специального назначения. При этом показывают высокие результаты не только в учебе, но и спорте, активно участвуют в общественной жизни академии.

Афонин подчеркнул, что в подготовке кадров учитывается опыт специальной военной операции (СВО). В процессе подготовки курсантов обучают управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На данный момент разработан курс пилотирования FPV-дронов.

«Обучение всех курсантов начнется во втором семестре 2023/24 учебного года. Объем подготовки определен и будет составлять около 50 часов учебных занятий», — отметил он.

В сентябре курсанты и студенты Академии государственной противопожарной службы МЧС России дали торжественную клятву под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

В общей сложности 205 курсантов факультета пожарной и техносферной безопасности, порядка 80 студентов и 11 кадетов дали обещание быть преданными своей стране и жить интересами народа и государства.

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