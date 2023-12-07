Производитель полуфабрикатов из Бийска построит новый цех
Производитель замороженных полуфабрикатов «Меленка-ОСТ» из Бийска приступил к строительству нового цеха. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Олег Сергеев, сообщает altapress.ru в четверг, 7 декабря.
Фундаментные работы под новое производство уже проведены, пояснил глава компании. Площадь цеха, где планируется выпускать замороженные продукты, составит 1,5 тыс. кв. м. Возвести его планируется примерно за год.
По словам Сергеева, в новом помещении установят конвейеры, которые позволят повысить производительность труда и спиральные линии шоковой заморозки. В перспективе цех позволит в два раза увеличить мощности по выпуску полуфабрикатов. Инвестиции в проект оцениваются в 100 млн рублей.
«Меленка-ОСТ» является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Алтайском крае. Сейчас предприятие занимает площадь в 2,5 тыс. кв. м, однако для дальнейшего развития этого уже не хватает. Объемы производства у бийского предприятия увеличиваются примерно на 7–10% в год, добавил его гендиректор.