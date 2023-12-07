На дорогах Томской области заработают 90 пунктов обогрева
Муниципальные образования Томской области создали для автомобилистов 90 пунктов обогрева и питания, чтобы избежать несчастных случаев на дорогах во время сильных морозов, сообщил в четверг, 7 декабря, представитель пресс-службы регионального управления МЧС.
«В морозную погоду кратно увеличивается риск выхода из строя автомобильного транспорта, это создает прямую опасность для жизни и здоровья как водителей, так и пассажиров», — сказал собеседник РИА «Томск».
По словам представителя МЧС, пункты обогрева предназначены для обеспечения горячей едой, теплом и медпомощью автомобилистов, попавших в сложную дорожную обстановку на отдаленных участках дорог. Пункты бывают мобильные, подвижные и стационарные. Последние разворачивают на базе кафе, заправок и придорожных закусочных.
С 7 по 13 декабря в Томской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха в эти дни составит до –35...–40 градусов. В регионе объявили оперативное предупреждение: местным жителям порекомендовали не оставлять без присмотра включенные электроприборы, топящиеся печи и не перегружать электропроводку.