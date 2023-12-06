Дело возбудили по факту хищения средств при ремонте ДШИ в Калужской области

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при капремонте детской школы искусств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным проведенной ведомством проверки, в 2022 году Кировская детская школа искусств № 1 заключила контракт со строительной организацией на капитальный ремонт указанного учреждения.

«Генеральный директор строительной организации, используя служебное положение, не выполнил условия муниципального контракта на сумму более 3,5 млн рублей и путем обмана похитил указанные денежные средства», — говорится в сообщении.

Как уточняет газета «Весть», возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.