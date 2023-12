Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Его Величество Актер» 12+

Режиссер: Денис Бродский

Показ документального фильма приурочен к 35-летию избрания народного артиста СССР Юрия Соломина художественным руководителем Малого театра. Это картина — разговор о жизни и творчестве великого русского актера, режиссера и педагога. В ней отражен очень важный и волнительный период его жизни: заканчивается большая реконструкция Исторической сцены, и Малый театр готовится к открытию.

Перед началом показа состоится встреча с артистами Малого театра, народной артисткой России Светланой Амановой, учениками Юрия Соломина — Никитой Шайдаровым и Максимом Путинцевым, а также с режиссером картины Денисом Бродским.

11 декабря, 19:00, кинотеатр «Иллюзион»

«Кентервильское привидение» 6+

Фото: KION

Режиссёр: Ким Бердон, Роберт Чандлер. Роли озвучили: Гарик Харламов, Марина Федункив, Милана Некрасова

Знакомый не одному поколению текст Оскара Уайльда экранизировали британские мультипликаторы. Это трогательная и добрая история. Семья Отисов приобретает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. Но там уже 300 лет живет призрак мистера Саймона, который считает дом своим. Все новые владельцы, что заезжали в поместье до них, сбегали оттуда через три дня. В этот раз всё пошло не так. Отисы, и особенно их дочь Вирджиния, не только не боятся призрака Саймона, но и пытаются ему помочь избавиться от древнего проклятия.

С 7 декабря в прокате

«Одна дома» 12+

Фото:Берг Саунд

Режиссер: Анарио Мамедов. В ролях: Виталия Корниенко, Михаил Тарабукин, Ян Цапник, Роман Курцын, Анастасия панина, Сергей Степин, Светлана Пермякова

Отчаявшись сделать мир прекраснее законным образом, молодой непутевый инженер Артем решил ограбить несколько элитных квартир с помощью своего изобретения. Но в первой же из них он встречает хитрую девочку Стефанию, которая требует взять ее в сообщницы, чтобы купить подарок маме. У них всего одна новогодняя ночь, чтобы провернуть дело, и множество непредвиденных обстоятельств.

С 7 декабря в прокате

«Ёлки 10»

Фото: Базелевс Продакшн

Режиссеры: Александра Ошкапул, Маргарита Спичкина, Дамир Мифтахов, Иван Чехов. В ролях: Галина Польских, Елена Валюшкина, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Борис Щербаков, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Александр Баширов

В Новой год всегда есть место чуду, даже если ты перестал в него верить. И даже коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом Геннадьич обретет настоящую семью. Лариса из Тюмени узнает, на что готов пойти супруг ради близких. Марина из Татарстана полюбит то, что действительно важно для ее мужа. А Таня из Нижнего Новгорода поймет, что настоящая любовь — это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье.

С 7 декабря в прокате

«Год рождения» 18+

Фото: Пресс-служба Кинопоиска

Режиссер: Михаил Местецкий. В ролях: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина, Юра Борисов, Юлия Ромашина, Олег Васильков, Роман Евдокимов

Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он твердо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда Филипп встречает Марину. На горизонте маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий. Но когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.

С 9 декабря на «Кинопоиске»

Театр

«Сон в летнюю ночь» 16+

Фото: Пресс-служба Театра РОСТА в Царицыно п/р Нонны Гришаевой

Режиссер: Ирина Пахомова. В ролях: Дмитрий Чукин, Дмитрий Савин, Александра Леднева, Виктор Есин, Раиса Гришина, Екатерина Короткова, Владислав Калашников, Артур Мхитарян, Григорий Чеглаков

Премьера. Никогда и никто не рассказывал нам о непредсказуемых метаморфозах любви с такой чарующей поэзией и с такой тонкой иронией, как бессмертный Шекспир. В волшебном и игривом спектакле Ирины Пахомовой о приключениях влюбленных в таинственном мире эльфов и фей сам воздух пропитан игрой — любви и ревности, молодости и красоты — во всей ее азартности и страстности. Он категорически показан всем, кто теряет вкус к жизни или не верит, что можно избавиться от привычки скучать в театре. Это изобретательная театральная фантазия о природе любви на пространстве желаний.

9 декабря, 19:00, Театр РОСТА в Царицыно под руководством Нонны Гришаевой

«Муха-Цокотуха. Школьные годы» 6+

Фото: Детcкий музыкальный театр имени Наталии Сац

Режиссер-постановщик: Кирилл Симонов. В ролях: Алевтина Касаткина, Анна Маркова, Феличия Русу, Варвара Серова, Артур Баранов, Александр Ким, Алексей Помыткин, Иван Титов, Валерий Кравцов

Премьера балета на музыку Дмитрия Кабалевского, в основу которого легла сказка Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». В спектакле текст сказки будут читать балетные артисты. Он станет частью музыкальной партитуры постановки. Красочный, яркий, праздничный балет станет предновогодним подарком слушателям любого возраста.

9, 10 декабря, 13:00, 16:00, Детcкий музыкальный театр имени Наталии Сац, Малая сцена

«Скапен. Неаполитанская комедия»

Фото: Театр «МОСТ»

Режиссёр: Евгений Славутин. В ролях: Анатолий Сафронихин, Алексей Бафаев, Александр Сизов, Евгения Явтушенко, Анна Максимова, Роман Зуев

Театр «МОСТ» обещает, что премьера спектакля пройдет в атмосфере праздника всепобеждающей любви. История, написанная Мольером почти 500 лет назад. Скапен, очаровательный плут и любимец женщин. Народный герой, одерживающий верх над богатыми и всемогущими, благодаря живости ума и тяге к благотворительности, прославился в веках. Но ему всё мало. Остроумный и ловкий слуга вновь по-крупному играет и выигрывает.

13 декабря, 19:00, Театр «МОСТ», Основная сцена

«Великая дружба» 12+

Фото: Пресс-служба БГАТОиБ им. н.а. Г.Ц. Цыдынжапова

Режиссер: Вячеслав Добровольский. В ролях: Александр Хандажалов, Жамсо Бамбагаев, Эдуард Жагбаев, Оюна Дерижапова, Елена Мохосова, Бадма Гомбожалов

Бурятский государственный академический театр оперы и балета привезет в Москву премьеру. Дирижер-постановщик — Владимир Рылов. Балетмейстером выступил Александр Курбатов. «Великая дружба» — это история о любви между джигитом Муртазом и терской казачкой Галиной. Опера была написана в 1946 году. Премьера состоялась на сцене Большого театра. Сейчас опера не идет больше нигде в мире, кроме Улан-Уде. В постановке участвует вся труппа: солисты оперы, хор, балет, симфонический оркестр. Театр задействовал каскадеров.

12, 13 декабря, 19:00, Большой театр, Новая сцена

«Рождественская история» 6+

Фото: Театр кукол Образцова

Режиссер: Алексей Франдетти. В спектакле заняты: Ефим Шифрин, Константин Дубичев, Халися Богданова, Александр Городиский, Александр Захарьев, Александр Кузьмин, Алия Гаттарова, Артур Арутюнов, Венчислав Хотяновский, Владислав Камышников, Владислав Михайлов

Фантастический мюзикл Алексея Франдетти по рассказу Диккенса — это яркая, эффектная постановка для всей семьи. Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и, словно на машине времени, переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь.

Художник Виктор Плотников, автор сценографии к Snow Show Славы Полунина, придумал для спектакля невероятные декорации, множество эффектных аттракционов и удивительных кукол, в том числе — огромных Призраков четырехметровой высоты. Музыка Андрея Рубцова, сочетающая староанглийские, ирландские и современные мотивы, звучит в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене.

9 декабря, 15:00, 19:00, Театр кукол Образцова

Концерты

«Christmas балет-гала: Денис Родькин и друзья» 6+

Фото: Пресс-служба Дениса Родькина

Денис Родькин — премьер Большого театра, известный своей эффектной внешностью и виртуозной техникой. На сцене ГКД артист соберет своих друзей и коллег. Лучшие хореографические миниатюры будут переплетены с яркими современными номерами, позволяющими по-новому взглянуть на этот вид искусства. Большой театр представят Михаил Лобухин, Семен Чудин, Элеонора Севенард, Нина Капцова и Ана Туразашвили. От Мариинки выступят Рената Шакирова и Алексей Тимофеев. Из Михайловского театра будет Анастасия Смирнова. Также в гала-концерте примут участие артисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

10 декабря, 19.00, Государственный Кремлевский дворец

«Зимний вечер с Вадимом Эйленкригом» 6+

Фото: Пресс-служба Вадима Эйленкрига

Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и музыканты его творческого объединения Eilenkrig Crew подготовили новую программу. Это будет джазовый коктейль из популярных хитов и авторских произведений, среди которых «Бразильский блюз», Take the A train, «Самба де Вадим», Сomo uno bolero, «Три товарища в румбе», Blue in green, Yo Vivire, «Пирс 39».

12 декабря, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«Bel Suono: Магия Рождества» 6+

Фото: Пресс-служба Bel Suono

Bel Suono — единственное фортепианное трио в мире, выступающее в жанре классического кроссовера. На этот раз Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин подготовили праздничную программу «Магия Рождества», включающую в себя новые композиции и любимые всеми произведения в авторской обработке. Зрителей ждут шедевры классики и музыка к любимым фильмам, мелодии, узнаваемые с первых нот, а также оригинальные композиции исполнителей.

9 декабря, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«Concrete. Мировые премьеры программы Союза композиторов «Ноты и квоты»» 12+

Фото: пресс-служба Союза композиторов России

В Доме Радио прозвучит новая музыка трех молодых российских композиторов — Олега Гудачёва, Дмитрия Мазурова и Константина Комольцева. Концерт с участием МолОт-ансамбля и солистов оркестра Euphoria пройдет в рамках презентации творческой программы Союза композиторов России «Ноты и квоты». В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения композитора Ивана Александровича Вышнеградского. К юбилейной дате специально по заказу МолОт-ансамбля композитор Олег Гудачёв создал сочинение — посвящение одному из пионеров четвертитоновой музыки. Автор «Посвящения» прослушал все доступные произведения Вышнеградского и нашел в них нотные паттерны и семплы, которые наиболее созвучны его музыкальной эстетике.

7 декабря, 20:00, Дом Радио (Санкт-Петербург)

Andru Donalds 6+

Фото: vk.com/andrudonalds

Andru Donalds — всемирно известный и талантливый участник проекта ENIGMA, чья карьера берет начало в 1990-х годах. Музыкант работал над несколькими альбомами ENIGMA, записав известные композиции — Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime Till My Dying Day, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders и множество других, а также выпустил сольные альбомы и синглы Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love.

В Crocus City Hall Andru Donalds выступит в сопровождении струнного оркестра и обеспечит тем самым полное погружение в атмосферу музыкальной эйфории ENIGMA. В программе будут представлены многие из вышеперечисленных хитов — как новых, так и знакомых слушателям.

7 декабря, 20.00, Crocus City Hall

Музеи

«Живые скульптуры» 12+

Фото: AZ/ART

В живой природе маскировка не всегда обозначает визуальное слияние с фоном. Многие животные используют крупный яркий рисунок, мешающий внешнему взгляду воспринять их как целое, выделить границы и размеры тела. Подобные эволюционные способы уклонения от зрительной идентификации, описанные учеными, нашли применение в военном деле. На выставке представлены работы Владимира Янкилевского, Вадима Сидура, Игоря Шелковского, Гриши Брускина, Андрея Кузькина, Петра Дьякова, Елены Филаретовой, Надежды Антышевой, Владимира Козина, Петра Белого, Никиты Селезнева.

До 18 февраля, пространство AZ/ART

«За три моря. Странствия Афанасия Никитина» 0+

Фото: Музей Востока

Выставка посвящена 555-летию с начала путешествия знаменитого тверского купца. Экспозиция станет опытом музейного прочтения бессмертного литературного произведения — «Хождения за три моря». На выставке можно будет увидеть более 100 экспонатов: археологические предметы, русские, иранские и индийские рукописи и миниатюры XV–XVI веков, предметы быта и этнографии народов и стран, которые посетил и описал Никитин. В основе экспозиции — собственная коллекция Государственного музея Востока, а также ряда других столичных и региональных институций (Тверь, Астрахань).

До 11 февраля, Музей Востока

«Посвящение Сергею Пускепалису» 6+

Фото: Музей кино

Творческая встреча, посвященная Сергею Пускепалису и кинофестивалю «Герой и время», пройдет в рамках Дня Ставропольского края на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Артисты, друзья и родные Сергея Пускепалиса будут говорить о его жизни и творческой позиции, о его работе в театре и кино, а также о том, кто сейчас стал героем современности. Среди участников встречи: актер Глеб Пускепалис, продюсер Вадим Горяинов, режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков, народная артистка России Светлана Немоляева, артисты Сергей Степин и Александр Доронин, певица Таисия Краснопевцева и другие.

9 декабря, 14:00, «Павильон № 36 Музей кино»

«Преемники. По стопам отцов» 6+

Фото: Музей Победы

Проект, посвященный творчеству известных художественных династий, познакомит с картинами из собрания Музея Победы и частных коллекций. В выставку вошло более 80 живописных полотен 22 авторов, созданных с начала ХХ века по настоящее время. Это работы художников творческих кланов Пластовых, Лактионовых, Белых, Горских-Чернышевых, Ткачевых, Богатыревых, Коршуновых. Произведения мастеров старшего поколения давно стали классикой. Их картины знакомы еще по школьным учебникам, а молодые представители династий достойно продолжают традиции советской реалистической школы.

До 20 марта, Музей Победы

Фестивали

X Международный Рождественский фестиваль «Адвент» 12+

Фото: Пресс-службой фонда Collegium Musicum

Фонд Collegium Musicum отмечает десятилетие и приглашает на концерты юбилейного фестиваля. Гости окунутся в волшебную атмосферу ожидания праздника и распахнут дверь в мир грядущего Рождества. 7 декабря на «Бах-гала» органисты Владимир Скоморохов, Даниэль Сальвадор и Александр Фисейский исполнят на историческом органе собора музыку немецкого композитора. 9 декабря органистка Анна Орлова и философ Сергей Кругликов представят музыкально-литературную композицию, сопровождающуюся сочинениями Баха, Дюпре, Мендельсона, французскими рождественскими песнями и импровизациями.

До 26 декабря, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

II Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...» 16+

Фото: vk.com/festivalpushkin

Уже более двух столетий это «место силы» вдохновляет художников, писателей, музыкантов. Александр Сергеевич Пушкин создал целый мир уникального слога, поэтичных образов, и значительную часть этого мира занимает место его вдохновения — Пушкинские Горы.

В конкурсную программу фестиваля включено 30 новых мультфильмов. Это работы, снятые по мотивам литературных произведений или жизнеописаний известных писателей и поэтов в 2022 и 2023 годах. Среди них «Ваша дама. Часть 1» по повести Пушкина «Пиковая дама», режиссер Валентин Ольшванг, «Светлые души» по рассказу Василия Шукшина, снятый Анастасией Жакулиной, «Остаемся зимовать» по стихотворению Бродского «Я не то что схожу с ума» Александры Гарайс. Вход на все мероприятия и кинопоказы бесплатный.

До 10 декабря, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Инклюзивный кинофестиваль «Глубина резкости» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля

Первый инклюзивный кинофестиваль для людей с нарушением зрения и слуха пройдет в онлайн-формате. В течение семи дней на специально созданном канале будут демонстрироваться 10 российских картин, адаптированных для целевой аудитории посредством технологий тифлокомментирования — закадровым описанием видеоряда и специальным субтитрированием. В программе: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Батя» Дмитрия Ефимовича, «Дед Мороз. Битва Магов» Александра Войтинского, «Чайка» Полины Лазаревой и другие картины.

С 7 по 14 декабря, на платформе RUTUBE