Дело возбудили на устроившего дебош в ресторане замглавы МВД Чувашии

В отношении заместителя начальника МВД по Республике Чувашия Эдуарда Николаева было возбуждено уголовное дело. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале управления СК по республике.

«В ночь на 11 ноября 2023 года заместитель начальника полиции МВД по Чувашии, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из ресторанов города Чебоксары, учинил ссору с сотрудниками заведения, в результате чего последние нажали тревожную кнопку», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские предложили Николаеву проехать в отдел, на что Николаев применил насилие в отношении одного из них, добавили в сообщении. Как уточняется, после возвращения домой он также нанес своей супруге телесные повреждения. В СК намерены дать оценку и этим действиям Николаева.

В отношении замглавы МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Ранее, 15 ноября, заместителя начальника Госавтоинспекции по Астраханской области Александра Канунникова уволили по результатам служебной проверки в связи с проступком, совершенным в отпуске за пределами региона.

Речь идет о видео, распространенном в социальных сетях, на котором замначальника ГИБДД делает несколько выстрелов из пистолета в открытое окно, находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля.