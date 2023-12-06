Актер из «Рэмбо» и «Универсального солдата» Войо Горич умер в 83 года

Югославский актер и каскадер Войо Горич, снявшийся в фильмах «Рэмбо: первая кровь 2», «Универсальный солдат» и «Самоволка» скончался в Лос-Анжелесе. Об этом сообщает 6 декабря издание Telegraf.

На момент смерти ему было 83 года. Точная причина смерти пока неизвестна.

Войо Горич начал свою актерскую карьеру в 1964 году. Всего в фильмографии актера 33 фильма.

До начала актерской карьеры Горич работал спасателем, вышибалой и даже телохранителем Сильвестра Сталлоне. Именно Сталлоне дал ему возможность проявить себя в фильме «Рэмбо 2». Этот фильм принес актеру мировую известность.

Также он снялся в таких знаменитых фильмах, как «Самоволка», «Универсальный солдат» и «Львиное сердце» Жана Клода Ван Дамма.