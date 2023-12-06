Томский кадетский корпус начал подготовку к зимнему балу

В январе 2024 года в Томском кадетском корпусе состоится традиционный зимний бал. Подать заявку на участие в нем и стать партнершами кадетов могут девушки от 12 до 18 лет. Среди условий участия — дресс-код. У участниц должны быть светлые туфли, платья свадебные или вечерние и прически.

Репетиции стартуют 11 декабря, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на советника директора по воспитанию Наталью Зарубину. Сам бал пройдет на городской площадке. Сейчас ведутся переговоры насчет точного места и времени его проведения.

Отмечается, что зимний бал является традиционным событием для многих кадетских училищ в России. Программа включает в себя танцы, которые были в обязательной программе русского офицерского бала: мазурка, вальс, кадриль, полонез и па-де-грас.

Ранее сообщалось, что на Камчатке кадеты создали мультфильм, посвященный истории края. Его нарисовали ученики седьмого казачьего класса Елизовской школы № 3 в рамках проекта «Мульткочевка по Камчатке». Их работа получила название «Владимир Атласов. Из Сибири на Камчатку».