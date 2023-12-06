В Москве на 86-м году жизни умерла актриса Елена Корнилова. Об этом 6 декабря сообщил источник «Известий».

Тело артистки накануне обнаружила медсестра дома престарелых на Большой Филевской улице. Известно, что в последнее время актриса часто жаловалась на слабость и много болела.

Причины смерти не уточняются.

Корнилова снималась в таких фильмах, как «Годы девичьи», «Первые испытания», «Странная женщина». Кроме того, она снялась и в детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».