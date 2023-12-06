Российский союз сельской молодежи отметил юбилей на выставке «Россия»

5 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» (75 павильон ВДНХ) Российский союз сельской молодежи (РССМ) подвел итоги работы за 15 лет и первого года реализации запущенной совместно с Росмолодежью Всероссийской программы «Кадры для села». Событие стало частью Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит с 4 по 8 декабря.

Мероприятие объединило более 750 молодых людей из разных уголков нашей страны, среди которых активисты сельской молодежи, почетные члены РССМ, а также приглашенные гости и партнеры Союза.

Открыл событие красочный модный показ «Село на стиле». Под живую музыку сельская молодежь представила традиционные национальные костюмы, изделия региональных дизайнеров с этническим оттенком, а также линейку проектного мерча Союза. Помимо подведения итогов работы за 15 лет и первого года реализации программы «Кадры для села», состоялась и торжественная церемония награждения лучших региональных отделений и штабов программы. В качестве одного из основных действующих лиц юбилейных мероприятий выступил гусь Василий, маскот сельской молодежи.

«Программа направлена на всестороннее развитие сельской молодежи и формирование нового образа сельских территорий. Несмотря на то, что инициатива реализуется только первый год, нам удалось достичь высоких показателей. Например, в нашем Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села» приняли участие более 16 тыс. молодых людей, в карьерном и предпринимательском треках — свыше 15 тыс. человек, в спортивном направлении — 39 тыс.. А всего о проектах программы узнали более 8 млн представителей молодежи. С нами уже сотрудничают такие крупные профильные организации и корпорации, как АО «Россельхобанк», Всероссийская объединенная зерновая компания, компания VOXYS. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и на следующий год уже запланировали покорение новых вершин», — подчеркнул председатель РССМ, член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский.

Значение инициативы отметила также и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева: «Президент России обозначил задачу повысить качество жизни на селе и привлечь молодежь на сельские территории как одну из приоритетнейших. Сейчас вместе с РССМ в рамках программы «Кадры для села» мы формируем новый образ сельских территорий, чтобы каждое наше село стало точкой притяжения для молодежи — современным, экологичным, с поистине безграничными возможностями для развития и самореализации!»

Активистов сельской молодежи поприветствовали и поздравили с юбилеем заместитель комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер РССМ Юлия Оглоблина, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевёлкина, председатель rомитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, советник первого заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Любовь Белеску, советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.

«Мы работаем на будущее молодежи и будущее сел. Это сложно измерить, но по прошествии 15 лет работы Российского союза сельской молодежи мы видим, какой кадровый резерв для отрасли мы растим, какими патриотами нашей страны становятся активисты. С отдельной программой «Кадры для села» мы нарастим этот результат», — прокомментировала Юлия Оглоблина.

Завершилось мероприятие ярким исполнением гимна РССМ всеми активистами сельской молодежи во главе с солистом — заместителем председателя Союза, куратором Приволжского федерального округа, руководителем Челябинского регионального отделения Владиславом Улановым.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году форум стал частью Международной выставки-форума «Россия» — масштабной площадки, на которой представлены главные достижения страны, технологические разработки и научные открытия, ключевые успехи в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах. Форум даст возможность связать все представленные достижения регионов, компаний и сообществ с вкладом в общий успех добровольческой сферы и общественного лидерства.