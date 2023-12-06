Спасатели откачали собаку после пожара в Петропавловске-Камчатском, кроме того, пожарные вынесли из горящей квартиры двоих человек без сознания, позднее они были госпитализированы. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Я по специальности зоотехник, все-таки когда-то учился. К животине вообще отношение такое трепетное. У самого тоже есть собака. Я начал ее качать долго-долго. Она начала шевелиться», — рассказал «Известиям» пожарный Иван Бережнов.

По его словам, животное забрали жильцы из соседнего подъезда. Это была не первая спасенная им собака, сообщил Бережнов.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире в ночь на 6 декабря. Помимо двух пострадавших, в здании квартиры находились собаки. По информации пресс-службы со ссылкой на местные СМИ, вынесенная из здания маленькая собачка не подавала признаков жизни, однако вторую большую собаку начали реанимировать. На протяжении длительного времени спасатель прикладывал к ней кислородную маску, делал массаж сердца, растирал лапы.

«Пожарный, который спас собаку, Иван Бережнов. Он работает в третьей пожарно-спасательной части Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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