Первый взнос по семейной ипотеке для новых регионов могут сохранить

Для семейной ипотеки под 6% годовых и ипотеки для новых регионов под 2% размер первоначального взноса повышаться не будет, он останется на уровне 20 и 10% соответственно. Такие предложения содержатся в проекте правительственного постановления, который внес Минфин, сообщил «Известиям» осведомленный источник. Для остальных видов ипотеки, субсидируемой властями, по информации «Известий», требование по собственному взносу может быть увеличено с 20 до 25%. И изменения могут вступить в силу уже в этом году.

В этом году для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заработала льготная ипотека под 2% годовых. Использовать кредит можно для покупки или строительства жилья именно в новых регионах. Максимальный размер заемных средств — 6 млн рублей, первоначальный взнос — 10%. Он и сохранится, сообщил источник «Известий».

Планируется оставить неизменным — 20% — и первый взнос при использовании семейной ипотеки. Для других категорий жилищных кредитов с господдержкой требование к размеру собственных средств может быть увеличено с 20 (до этого уровня с 15% взнос был повышен в сентябре этого года) до 25%.

Источники «Известий» говорили о том, что порог входа может быть увеличен до 30%. А глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал «Известиям», что, по некоторой информации, дискуссии ведутся и об уровне первого взноса в 25%.

«Действительно, были обсуждения о том, чтобы повысить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 30%, но в результате переговоров пришли к 25%», — пояснил информированный источник «Известий».

Он также сообщил, что Минфин предложил снизить максимальный размер кредита по льготной ипотеке вдвое — с 12 млн до 6 млн рублей. Но этот вопрос еще находится в стадии обсуждения, отметил собеседник.

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Адресный стоп: первый взнос по семейной ипотеке в новых регионах могут сохранить