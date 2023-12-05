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Четырехлетнее благоустройство территорий завершили в Домодедово

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В горокруге Домодедово Московской области завершили масштабные работы по благоустройству общественных территорий, продлившиеся четыре года. Об этом сообщает региональное министерство благоустройства.

«С 2019 годы мы вели большие работы по благоустройству Домодедово. Облагораживали местные парки и набережные. В этом году мы уже открыли две большие детские площадки, две спортивные зоны и три экстрим-зоны, среди которых и скейт-парк в деревне Гальчино», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», за четыре года в Домодедове благоустроили пространство перед зданием Главпочтамта и ГДКиС «Мир», набережную в парке «Елочки», создали новый парк культуры и отдыха «Городской лес» на территории Ушмарского леса.

Одним из последних благоустроенных пространств стал парк «Взлет», работы в котором прошли в этом году. На территории появились тропиночная сеть, площадки для тихого отдыха и наблюдений за природой, пляж, амфитеатр.

В конце октября сообщалось о завершении первого этапа обновления Химкинского лесопарка. Рабочие обустроили свыше 4 км дорожек и тропинок, установили порядка 240 опор освещения.

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