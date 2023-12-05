Певец Трофим сообщил о ДТП с его машиной в Новой Москве
Автомобиль российского певца Сергея Трофимова, известного под сценическим псевдонимом Трофим, попал в ДТП в Новой Москве. Информацию об этом 5 декабря артист подтвердил в беседе с «Известиями».
По словам исполнителя, в машине на момент аварии находился только его водитель. Сейчас у Трофима концерты в Новом Уренгое.
«Обычная жестянка», — прокомментировал он, отметив отсутствие пострадавших.
В конце августа исполнитель песен Niletto (настоящее имя Данила Прытков) сообщил, что попал в ДТП в районе торгово-развлекательного центра «Гринвич» в Екатеринбурге. Про второго участника аварии артист пошутил, что ему лучше бы пересесть на велосипед.