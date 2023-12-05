Первоначальный взнос по ипотеке может подняться до 30%
В России могут повысить первый взнос по льготной ипотеке до 30%. Минфин уже внес проект постановления в правительство, сообщает телеканал «Известия». В этом году власти уже изменяли порог с 15 до 20%. Мера обусловлена быстрым увеличением ипотечного рынка. На 1 ноября прирост на рынке ипотеки составил 34% в годовом выражении. На льготные программы приходится 63% выданных ипотечных кредитов. Кроме того, рост привел к повышению цен на первичное жилье.
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