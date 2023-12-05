Сервисы «Яндекса» впервые представили политику безопасности в области доставки

Сервисы «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка», «Деливери» и «Яндекс Доставка» впервые опубликовали политику в области безопасности на доставках. Об этом сообщили представители компании.

Как отмечается в документе, с 2021 года компании вложили в развитие инициатив и технологий для обеспечения безопасности почти 500 млн рублей.

В 2023 году, по данным сервисов, 99,999% заказов были доставлены без ДТП — только на 270 тыс. пройденных километров случилась всего одна авария с участием курьера. Как подчеркнули в «Яндексе», в компании активно инвестируют в разработку, внедрение и развитие технологий для обеспечения безопасности на доставках. Так, постоянно идет работа по разработке более оптимальных и безопасных маршрутов для курьеров, применение специальной системы оценки их поведения при взаимодействии с клиентами и ресторанами.

Немаловажную роль играет конфиденциальность пользователей — как доставщиков, так и клиентов. Сервисы заменяют реальные номера телефонов на временные, информация в чате «курьер-клиент» зашифровывается, а адреса заказчиков пропадают из приложения сразу после выполнения заказа.

Каждый доставщик перед началом работы изучает правила дорожного движения и стандарты сервиса.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности работы курьеров. Для них, в частности, доступны специальные тарифы «Яндекс Go» на аренду электросамокатов — за счёт контроля скорости, регулярного технического обслуживания и других характеристик этот транспорт обеспечивает повышенную безопасность. Как подчеркнули в «Яндексе», больше 10% доставщиков в сезон практикуют этот способ. Курьеры с велосипедами могут бесплатно взять инструменты для ремонта, а также аптечки в специальных хабах, дарксторах «Лавки» или пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета».

Еще одна инициатива компании — разработка специальных электровелосипедов для курьеров, которые выпустят на улицы в ближайшие месяцы. Транспорт оснащен специальным багажником для термосумки, USB-портом для зарядки телефона и мощным аккумулятором. Также у электровелосипеда есть модуль IoT (internet of things, «интернет вещей»), который позволяет ему обмениваться данными с сервером. Это, в частности, позволяет автоматически регулировать скорость — на велосипеде не получится превысить скоростной лимит, установленный для этого участка города.

Контролировать работу курьеров помогают и более опытные доставщики. В Москве и Санкт-Петербурге организованы наблюдательные команды, которые следят за тем, чтобы работники сервисов соблюдали ПДД. Кроме того, круглосуточно работает команда по разбору инцидентов. К ней можно обратиться в приложении, по телефону или электронной почте.

Осенью 2023 года «Яндекс» поддержал инициативу московского Дептранса: ведомство предложило создать рабочую группу по вопросам безопасности на дорогах. Компания совместно с Дептрансом планируют подписать «Меморандум о сотрудничестве в целях повышения стандартов безопасности в области курьерских доставок в городе Москве». Документ будет открытым, и к нему смогут присоединиться другие участники рынка.