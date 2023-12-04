Пожар вспыхнул на территории строящегося здания на северо-западе Москвы

Пожар произошел на территории строящегося высотного здания на северо-западе Москвы. Об этом 4 декабря сообщил представитель экстренных служб столицы.

Загорелись строительные материалы на паркинге, уточняет «РИА Новости».

На месте пожара работают экстренные службы, ведется тушение огня. Другие подробности не приводятся.

Ранее, 11 июля, три бытовки загорелись у станции метро «Народное Ополчение» на северо-западе столицы. Сначала загорелась одна из бытовок, а затем огонь распространился на другие металлические строения.