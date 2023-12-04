Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Экономика
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 15,8 тыс. человек
Общество
В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах
Происшествия
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
Мир
В МО Украины заявили о начале создания новой модификации ракеты «Нептун»
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии сообщений от Эстонии о возможном закрытии границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Мир
На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного
Экономика
В ЦБ прокомментировали сроки обмена заблокированных активов
Мир
WP заявила о признании военными на Украине безвыходной ситуации в зоне конфликта
Общество
Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Мир
Reuters предупредило о нехватке $22 млрд у армии Великобритании

Ликсутов оценил преимущества будущего городского вокзала на Беговой

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создание московского городского вокзала Беговая поможет развитию района, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На Беговой соединяются МЦД-1, МЦД-4, метро, наземный транспорт. Пассажиры смогут делать здесь пересадки всего за несколько минут», — сказал он.

На городском вокзале будут останавливаться поезда первого и четвертого диаметров (D1 и D4). Сейчас поезда D4 проезжают эту станцию без остановки, а составы D1 останавливаются у временных платформ, чтобы пассажиры могли, в том числе пересесть на «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево.

Для того, чтобы здесь могли останавливаться поезда D4, до начала строительства станции велось расширение участка. Сейчас на этом месте строится новая станция для остановки поездов обоих диаметров. Она готова на 19%, сейчас специалисты РЖД возводят платформы и вестибюль.

В будущем для пересадки между D1 и D4 нужно будет перейти с одной части платформы на другую. А для того, чтобы пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро, пассажирам не придется выходить на улицу.

«Мы продолжаем развивать московские городские вокзалы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — подчеркнул Ликсутов.

Вокзал Беговая построят по всем стандартам московского транспорта: его оснастят лифтами и эскалаторами, переход через пути сделают надземным, безопасным и комфортным. Платформы оборудуют навесами по всей длине от дождя и снега. Здесь также разместят понятную навигацию: схемы со всеми пересадками, таблички с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и самых популярных мест. Также будут установлены табло с расписанием, которые отображают ближайшие поезда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023