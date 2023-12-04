Ликсутов оценил преимущества будущего городского вокзала на Беговой

Создание московского городского вокзала Беговая поможет развитию района, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На Беговой соединяются МЦД-1, МЦД-4, метро, наземный транспорт. Пассажиры смогут делать здесь пересадки всего за несколько минут», — сказал он.

На городском вокзале будут останавливаться поезда первого и четвертого диаметров (D1 и D4). Сейчас поезда D4 проезжают эту станцию без остановки, а составы D1 останавливаются у временных платформ, чтобы пассажиры могли, в том числе пересесть на «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево.

Для того, чтобы здесь могли останавливаться поезда D4, до начала строительства станции велось расширение участка. Сейчас на этом месте строится новая станция для остановки поездов обоих диаметров. Она готова на 19%, сейчас специалисты РЖД возводят платформы и вестибюль.

В будущем для пересадки между D1 и D4 нужно будет перейти с одной части платформы на другую. А для того, чтобы пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро, пассажирам не придется выходить на улицу.

«Мы продолжаем развивать московские городские вокзалы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — подчеркнул Ликсутов.

Вокзал Беговая построят по всем стандартам московского транспорта: его оснастят лифтами и эскалаторами, переход через пути сделают надземным, безопасным и комфортным. Платформы оборудуют навесами по всей длине от дождя и снега. Здесь также разместят понятную навигацию: схемы со всеми пересадками, таблички с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и самых популярных мест. Также будут установлены табло с расписанием, которые отображают ближайшие поезда.