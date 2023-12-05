Украина как объект

Информационные агентства облетела новость о том, что в украинском парламенте все фракции подписали декларацию, согласно которой в стране отменяются ближайшие президентские и парламентские выборы, из-за того что действует военное положение. По утверждению депутатов Верховной рады, выборы всё же пройдут, но не менее чем через шесть месяцев после его отмены. Напомним, что, согласно конституции, дата президентских выборов намечена на 31 марта 2024 года. К слову, сроки парламентской кампании, которая должна была состояться еще в октябре 2023 года, без особого медийного шума также были перенесены на неопределенный срок.

В СМИ и в экспертных кругах развернулась дискуссия. Кто потенциальный соперник Зеленского — Залужный, Порошенко, Кличко, Буданов или еще кто-то? США выступают за выборы или против них? Нынешний отказ от выборов укрепляет режим Зеленского или ослабляет? Запад заинтересован в фигуре Зеленского или ему нужен другой персонаж? А какой — более сговорчивый и предсказуемый, менее импульсивный или, наоборот, способный на самые отчаянные поступки? Какое будущее ждет нынешнего главу государства — комфортная и безбедная эмиграция, военный трибунал или физическое устранение?

Даже взаимоисключающие ответы на эти, а также на множество других вопросов, несомненно, важны, ибо украинский театр военно-политических действий не утрачивает своей актуальности, несмотря на появление нового — палестино-израильского вооруженного конфликта. Они раскрывают все сложности нынешней ситуации, в которую с головой вовлечен так называемый коллективный Запад, исполняющий роль спонсора украинского режима.

Однако за этой постоянно меняющейся картинкой политической конъюнктуры и реакцией на нее усматриваются другие — более масштабные, экзистенциональные и грозные процессы, которые, по сути своей, вполне укладываются в категорию исторической трагедии. Речь идет о распаде украинской государственности, которая немногим более 30 лет тому назад буквально упала в руки, как оказалось, не готовому к этому политическому классу. За этот короткий период местные управленцы буквально разбазарили государственнический потенциал и поставили страну (или то, что от нее осталось) на внешнее управление. Нынешние руководители, какие бы должности они ни занимали, — это только менеджеры средней руки и клерки, находящиеся на службе глобальной трансатлантической компании.

Но и утрата подлинной государственности — это только следствие глубинного цивилизационного разлома, воплощенного в геноциде русских и преследовании русского языка, в отказе от канонического православия и восточнославянского исторического наследия, в попытках насадить западные ценности. Нынешняя Украина насильственно теряет собственную цивилизационную идентичность, складывавшуюся веками.

Как-то несколько лет тому назад мне довелось побеседовать с российским предпринимателем украинского происхождения, имевшим тогда процветающий бизнес в одном из регионов Украины. Говорили о судьбе и перспективах родины его детства и юности (кстати, вскоре он поплатился разорением за свое российское гражданство). Вполне лояльный к тогдашнему украинскому руководству (а это были времена президентства Петра Порошенко), он поделился простой формулой успешности государства. В нее входят всего два показателя: продолжительность жизни и динамика численности населения. Применительно к Украине он назвал это показателями катастрофы.

Что мы видим сейчас? Вероятно, завершающий этап исчезновения с политической карты мира того государства под названием «Украина», которое мыслилось в эпоху парада суверенитетов в 1990-е годы. Применительно к «эпохе Зеленского» можно констатировать, что начальный и очень короткий период камеди-шоу и слуги народа учителя истории Василия Голобородько давно закончился. И территориальные утраты — это только часть системной трансформации этого социально-политического пространства. В чем она будет конкретно состоять, на данный момент точно спрогнозировать невозможно ввиду стремительной динамики происходящего как на театре военных действий, так и в различного рода кабинетах. Любой сценарий развития событий будет носить гипотетический характер. Но можно предположить, что исход происходящего уже мало зависит от того, насколько адекватной или неадекватной стала нынешняя украинская правящая верхушка. В действие включены совсем другие силы, где Украина выступает как объект.

Если вернуться к теме выборов как к индикатору (не)состоятельности государства, то этот процесс был запущен со всей очевидностью в 2004 году. Именно тогда был придуман «третий тур» президентских выборов — неконституционная инновация, сделанная «на коленке» политконсультантами, заинтересованными в победе Виктора Ющенко. Как оказалось, после этого стало возможным всё, вплоть до переворота в 2014 году. Нынешняя отмена выборов — это попытка сохранить внутриполитический статус-кво, хотя бы на время сменить повестку и отвлечь общественное мнение от фронтовых новостей, а также прощупать реакцию внешних акторов. До весны еще много что может произойти.

Автор — историк, политолог, профессор РГГУ

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