Искусствовед Олег Кривцун умер в возрасте 69 лет

В Москве на 70-м году жизни скончался российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун. Об этом 4 декабря сообщил источник «Известий».

Его тело было найдено в квартире на Кудринской площади. Оно пролежало там приблизительно три дня перед тем, как его обнаружила домработница, пришедшая в квартиру, чтобы убраться.

По предварительным данным, искусствовед умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Олег Кривцун — доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии художеств и заслуженный деятель искусств РФ. Он являлся специалистом в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени, а также в области психологии творчества и эстетики.

Кривцун родился 18 февраля 1954 года в Москве. В 1976 году окончил философский факультет Ленинградского университета, а позже, в 1979 году, — аспирантуру кафедры эстетики философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. После учебы был старшим, а затем ведущим научным сотрудником Государственного института искусствознания. С 2001 по 2018 год работал в Институте теории и истории изобразительных искусств заведующим отделом теории искусства и эстетики. С 2018 года стал главным научным сотрудником Государственного института искусствознания и шеф-редактором научного журнала «Художественная культура».