Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Двое детей, пострадавших 3 декабря при пожаре в квартире в доме на Библиотечной улице на востоке Москвы, скончались. Об этом сообщил источник «Известий».
Как сообщалось, это девочка 2014 и мальчик 2019 годов рождения. При пожаре также пострадал их отец, он госпитализирован. Мать семейства во время пожара находилась на работе, в настоящее время она прибыла на место происшествия.
По информации источника, детей пытались реанимировать врачи скорой помощи, но это сделать не удалось.
Возгорание произошло вечером в субботу. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.
Из дома эвакуировали 30 человек. Пожар был ликвидирован на площади 25 кв. м.